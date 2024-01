Le PSG lâche un coup de pression pour ce transfert !

Thomas Bourseau

Le PSG a bouclé les venues de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo en ce mercato hivernal. Au rayon des départs et d’ici sa clôture, le Paris Saint-Germain pourrait céder Hugo Ekitike et Nordi Mukiele en Allemagne. Encore faudrait-il que le Bayern Munich retente sa chance pour Mukiele. La donne se compliquerait sérieusement…

Pendant la quasi totalité de ce mercato hivernal sur lequel le rideau tombera le 31 janvier au soir, Nordi Mukiele a été annoncé sur le départ du côté du Bayern Munich. En effet, en raison des participations de Noussair Mazraoui à la Coupe d’Afrique des nations avec le Maroc et de Kim Min-Jae à la Coupe d'Asie des nations avec la Corée du sud, le champion d’Allemagne se retrouve diminué en défense et apprécierait la polyvalence de Nordi Mukiele.

«Transfert de Mukiele possible ? Je ne l'exclurais pas»

Pour Sport BILD, le directeur sportif du Bayern Munich en la personne de Christoph Freund s’est récemment confié sur la possibilité de boucler la venue de Nordi Mukiele au club allemand avant la fermeture du mercato hivernal. « Nous verrons dans les prochains jours si quelque chose se passe encore. Transfert de Mukiele possible ? Je ne l'exclurais pas ». Seulement voilà, l’opération idéale aux yeux du Bayern Munich serait un prêt de Nordi Mukiele lorsque le PSG refuse catégoriquement ce mois-ci de céder le Français autrement que via un transfert sec comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 8 janvier dernier.

Pas certain que le Bayern retente sa chance auprès du PSG pour Mukiele finalement