Le PSG lâche sa réponse pour ce transfert surprise

Alors que la CAN 2024 se déroulera du 13 janvier au 21 février prochain, le PSG va notamment devoir faire sans Achraf Hakimi, qui sera avec le Maroc. Une absence qui va forcément avoir un impact sur le prochain mercato hivernal. Et voilà que cela bloquerait notamment Nordi Mukiele, pour qui la porte serait fermée pour un départ du PSG.

A l'été 2022, le PSG dépensait près de 15M€ pour recruter Nordi Mukiele en provenance de Leipzig. De retour en Ligue 1, l'ancien de Montpellier doit toutefois faire avec une rude concurrence, notamment celle d'Achraf Hakimi. Le temps de jeu de Mukiele est ainsi faible au PSG. De quoi remettre en question son avenir à Paris ?

Le Bayern Munich pense à Mukiele

Touché par plusieurs blessures dans le secteur défensif, le Bayern Munich chercherait à faire venir du sang neuf en janvier. Une quête qui aurait amené les Bavarois vers le PSG. En effet, selon les informations de Bild , le Bayern Munich penserait à Nordi Mukiele, considéré comme l'option idéale, d'autant plus qu'il connait bien la Bundesliga, lui l'ancien de Leipzig.

C'est non pour le PSG

A 26 ans, Nordi Mukiele est sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG. Et visiblement, un départ ne serait pas prévu pour janvier. Le média allemand a ainsi précisé que Paris fermait la porte à un départ de Mukiele, notamment à cause du fait qu'Achraf Hakimi disputera la CAN avec le Maroc au début de l'année.