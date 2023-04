Le PSG l’a chassé, il va faire une fleur au Qatar pour Zidane

Pierrick Levallet

Encore éliminé très tôt de la Ligue des champions, le PSG pourrait prendre une décision forte avec Christophe Galtier en fin de saison. En cas de départ de ce dernier, le Qatar rêverait de voir Zinédine Zidane sur le banc parisien. D'ailleurs, la direction parisienne pourrait recevoir un coup de pouce improbable d'un certain Mauricio Pochettino.

Après le fiasco de la saison dernière en Ligue des champions, le PSG entendait entamer une grande révolution en interne. Pour cela, la direction parisienne s’est séparée de Leonardo pour le remplacer par Luis Campos. Mauricio Pochettino, lui aussi, a été poussé vers la sortie et a vu Christophe Galtier lui succéder. Mais rien ne se passe exactement comme prévu pour le technicien français dans la capitale.

Le PSG n’en veut plus, tout est relancé pour Zidane https://t.co/yGxNfo3koq pic.twitter.com/asMtZmRfPp — le10sport (@le10sport) April 1, 2023

Zidane à la place de Galtier, le Qatar en rêve

En effet, le PSG a vécu une nouvelle désillusion en Ligue des champions sous les ordres de Christophe Galtier. Encore éliminée dès les huitièmes de finale, la formation parisienne doit reporter ses rêves de remporter la compétition à la saison prochaine. Et cet échec pourrait bien coûter la place de Christophe Galtier. En cas de départ de ce dernier, le Qatar rêverait de Zinédine Zidane. L’ancien numéro 10 des Bleus a été snobé par l’équipe de France et est donc toujours libre. Il est néanmoins également annoncé du côté du Real Madrid pour remplacer Carlo Ancelotti. Mais un autre nom, bien connu du PSG, serait susceptible de prendre le poste chez les Merengue .

Pochettino va rendre un grand service au PSG