Le PSG joue avec le feu, ça peut être un deuxième mercato catastrophe

Au printemps 2022, le Paris Saint-Germain a décidé de se séparer de Leonardo et de donner les clés du projet à Luis Campos... dont le bilan n’est pas vraiment brillant pour le moment. Le Portugais a en effet échoué sur plusieurs dossiers l’été dernier avec notamment la recherche d’un numéro 9 qui n’est jamais arrivée. Et l’histoire pourrait se répéter...

C’est un nouveau cycle qui a été annoncé en grande pompe, avec notamment une prolongation de Kylian Mbappé qui devait projeter le PSG vers l’avenir. Moins d’un an après, on se rend toutefois compte que rien n’a changé à Paris. Pire, Luis Campos devait mettre sur pied un projet inédit... mais a finalement échoué comme tous ses prédécesseurs.

Un premier mercato raté...

Dès le mois de septembre dernier, le dirigeant portugais du PSG avait souhaité faire un bilan de son mercato sur RMC Sport et sans se cacher, il avait avoué être déçu du résultat. « On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait » avait déclaré Luis Campos. « On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection ».

A cause d’Antero Henrique ?

Le résultat de ce mercato était surtout lié à une guerre intestine avec Antero Henrique, à en croire les révélations du Parisien . Alors que Campos était chargé du recrutement, Henrique s’occupait en effet des ventes ainsi que de la gestion du budget et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils semblent s'être marché sur les pieds.

Luis Campos encore dans le flou au PSG