Le PSG est encore attaqué sur le mercato !

Axel Cornic

Président de la Ligue espagnole de football, Javier Tebas a souvent critiqué la politique du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts, pointant du doigt les agissements du Qatar. Il en a remis une couche ce jeudi, à l’occasion du Festival du Sport organisé à Trento, en Italie.

Depuis l’arrivée de QSI, le PSG semble être devenu l’ennemi numéro un du football espagnol. La rivalité avec le FC Barcelone n’est plus à prouve ni celle du Real Madrid d’ailleurs, notamment avec le feuilleton lié à Kylian Mbappé. Mais le principal détracteur du PSG de l’autre côté des Alpes reste Javier Tebas !

Tebas analyse le mercato estival 2023

Le patron de LaLiga était présent ce jeudi au Festival des Sports de Trento et est revenu sur les gros coups du dernier mercato estival. « Ce que le Bayern Munich a fait avec Kane n’est pas normal alors qu’il y a une forte inflation en Premier League. Chelsea a dépensé beaucoup et cela n'a pas fonctionné et ils ont beaucoup de dettes, c'est la même chose pour Manchester United » a expliqué Javier Tebas, au micro de TMW .

« Le titre de champion du gaspillage d’argent appartient au PSG »