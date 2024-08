Le PSG déroule le tapis rouge à une star, la réponse tombe !

Thomas Bourseau

Joshua Kimmich ne semblerait pas être une pièce-maîtresse de l’entrejeu du Bayern Munich aux yeux du nouvel entraîneur Vincent Kompany. De quoi expliquer la nouvelle position du club bavarois qui laisserait la porte ouverte à une vente de l’international allemand de 29 ans. Le PSG serait revenu à la charge et à la pêche aux renseignements pour un transfert. Le directeur général du club allemand a d’ailleurs confirmé la volonté du pensionnaire de Bundesliga de vendre.

En début de semaine, le feuilleton Joshua Kimmich a été relancé par Foot Mercato. Le média français expliquait que des contacts auraient été renoués par le PSG à la fois auprès de l’entourage du milieu défensif allemand de 29 ans et avec son club qu’est le Bayern Munich. La porte à son transfert serait à présent ouverte du point de vue des dirigeants bavarois et le Paris Saint-Germain aurait bien pris le soin de se renseigner sur les attentes salariales du clan Kimmich et économiques du Bayern Munich en cas de transfert.

Mercato : Le PSG reçoit une réponse à 50M€ pour 2025 https://t.co/M7ywH1hhc3 pic.twitter.com/oV4wvKTCA5 — le10sport (@le10sport) August 1, 2024

«Ce n'est pas seulement cette année que nous voulons vendre des joueurs»

En outre, Foot Mercato soulignait qu’à l’instant T, le comité directeur du PSG disposait des ressources financières nécessaires afin de mener à bien l’opération Joshua Kimmich. Et le directeur général du Bayern Munich a indirectement donné le feu vert au Paris Saint-Germain en interview pour Sky Deutschland. « L'achat et la vente font partie du business. Ce n'est pas seulement cette année que nous voulons vendre des joueurs. Si vous regardez l'année dernière et les années précédentes, nous avons également vendu des joueurs. Cela fait partie du business. Sinon, beaucoup de joueurs ne joueront pas, et les jeunes n'auront pas leur chance ».

«Il en va de même pour vendre des joueurs, ce n'est pas toujours facile non plus»

Jan-Christian Dressen a poursuivi son argumentation au média allemand en prévenant ainsi que le feuilleton Joshua Kimmich et bien d’autres pourraient toutefois traîner dans ces dernières semaines de mercato. « Certaines signatures prennent des semaines et ne sont pas faciles. Et il en va de même pour vendre des joueurs, ce n'est pas toujours facile non plus ». Le mercato estival fermera ses portes le 30 août prochain en France. Le PSG est fixé.