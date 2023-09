Le PSG déjà menacé pour le prochain mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cet été, le PSG a lâché 6M€ pour rapatrier Xavi Simons qui a réalisé une saison XXL du côté du PSV Eindhoven, et a accepté de le prêter dans la foulée au RB Leipzig afin que le jeune attaquant néerlandais obtienne du temps de jeu. Mais le club allemand, de son côté, envisage déjà de recruter la pépite du PSG...

Avec Xavi Simons, le PSG possède l'un des talents offensifs les plus prometteurs de l'avenir du football européen. Le jeune attaquant hollandais de 20 ans cartonne en ce début de saison du côté du RB Leipzig (2 buts, 3 passes décisives en 3 matchs de Bundesliga), lui qui est actuellement prêté sans option d'achat par le PSG. L'objectif de Nasser Al-Khelaïfi est donc clair dans ce dossier : permettre à Xavi Simons d'obtenir du temps de jeu et de poursuivre sa montée en puissance à Leipzig avant de le récupérer à Paris l'été prochain. Mais le plan pourrait ne pas se passer comme prévu...

PSG : Dembélé chargé après son transfert, il en rajoute une couche https://t.co/0hnxWcnSQJ pic.twitter.com/zXgrXkPVxQ — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

Leipzig envisage déjà de garder Simons

Interrogé par Kicker, l'entraîneur du RB Leipzig, Marco Rose, affiche son envie de conserver Xavi Simons en fin de saison : « On espère le garder, bien sûr. S’il se sent à l’aise avec nous et qu’il sent qu’on est le bon club au bon moment pour lui, on en parlera. On peut supposer que les garçons prennent leurs propres décisions. Il a consciemment choisi Leipzig comme nouvelle étape dans sa carrière. Peut-être qu’il suivra l’exemple de Dani Olmo, qui évolue maintenant dans un rôle de leader avec nous », confie l'entraîneur allemand.

Quel avenir au PSG ?

Malgré tout, c'est bel et bien le PSG qui aura le dernier mot dans ce dossier, puisque Xavi Simons est sous contrat jusqu'en 2027 après avoir acté son retour au club pour 6M€ cet été. Il se retrouve pour le moment bouché par une rude concurrence dans le secteur offensif (Mbappé, Dembélé, Asensio, Barcola), et difficile de savoir s'il sera en mesure de gagner sa place dans la rotation du PSG dès la saison prochaine. Affaire à suivre...