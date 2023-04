Le PSG dégaine son offre, surprise à venir pour Lionel Messi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le FC Barcelone rêve de rapatrier Lionel Messi et multiplie les appels du pied en sa direction, Joan Laporta semble encore loin du compte. Aucune proposition formelle n’aurait encore été dégainée pour l’attaquant argentin, à l’inverse du Paris Saint-Germain, attendant désormais la réponse de son numéro 30, en pleine réflexion.

Le FC Barcelone ne s’en cache plus, le retour de Lionel Messi est attendu cet été, une fois son engagement avec le PSG terminé. « Nous sommes en contact avec l'entourage de Messi , a indiqué ce vendredi Rafa Yuste, vice-président des Blaugrana . J'aimerais qu'il revienne et je suis sûr que de nombreux fans partagent mon avis. Je crois que les histoires de la vie doivent bien se terminer et c'est pourquoi nous avons des contacts avec Messi, bien sûr. » Comme vous l’avait indiqué le10sport.com, le PSG a entamé les démarches pour la prolongation de son numéro 30 il y a plusieurs mois, mais un accord tarde à être trouvé, l’Argentin doutant de son avenir dans la capitale.

Rien de concret entre Messi et le Barça

Une situation dont souhaite profiter le FC Barcelone, mais selon les informations de Sport , le retour de La Pulga en Catalogne est encore loin de voir le jour. Toujours en proie à des difficultés financières, le Barça n’aurait fait aucune proposition formelle au septuple Ballon d’Or, qui n’aurait toujours pas eu d’échange direct avec le président Joan Laporta, alors que la relation entre les deux hommes s’est effritée après le départ de Messi en 2021.



Le PSG a dégainé son offre