Le PSG boucle une opération sensationnelle !

En grande difficulté au PSG, où il n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani est finalement parti et s'est engagé avec la Juventus sous la forme d'un prêt sans option d'achat. En Serie A, l'international français n'a pas manqué de rapidement se distinguer, inscrivant 5 buts en 3 matches, de quoi impressionner en Italie.

Après six mois plus que compliqués au PSG, Randal Kolo Muani a été poussé au départ cet hiver. L'attaquant de l'équipe de France a ainsi rejoint la Juventus où il est prêté sans option d'achat. Et en seulement 3 matches, il a déjà mis tout le monde d'accord puisqu'il a inscrit 5 buts au total. De quoi faire dire Pasquale Salvione, journaliste du Corriere dello Sport, que la Juve a réalisé un coup sensationnel.

Kolo Muani choque l'Italie !

« La Juve, en janvier, a réalisé un coup sensationnel avec l'opération Kolo Muani. Il n’est pas nécessaire d’ajouter quoi que ce soit d’autre. Hier a été une autre démonstration de grande force et de détermination », écrit-il dans les colonnes du quotidien transalpin, avant de poursuivre.

«Un coup sensationnel»

« C'est définitivement un joueur qui peut faire la différence dans une équipe qui avait un problème offensif. Clairement, Thiago Motta peut désormais faire d'autres calculs, car si vous avez un joueur comme celui-là qui, de nulle part, comme hier soir, au premier ballon qu'il touche, marque un but comme celui-là, c'est clair que vous avez un énorme avantage », ajoute Pasquale Salvione.