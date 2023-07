Le PSG boucle un départ surprise, un conflit éclate avec Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG va devoir trouver un nouvel entraîneur des gardiens. Après cinq ans de collaboration, le club parisien a décidé de mettre un terme au contrat de Gianluca Spinelli, en partance pour l'Inter. Une décision, qui aurait été prise par Luis Campos, alors que Luis Enrique souhaitait le conserver dans son staff.

Le PSG est en pleine reconstruction en ce début de mois de juillet. Le club parisien a décidé de remodeler son effectif, à commencer par le poste d'entraîneur. Exit Christophe Galtier, mais aussi l'ensemble de son staff. Le technicien tricolore, décevant en Ligue des champions la saison dernière, a été remplacé par Luis Enrique, ancien coach du FC Barcelone. Lors de sa présentation, l'Espagnol a tenu à remercier sa direction et s'est exprimé sur sa relation avec Luis Campos, conseiller sportif du PSG.





Luis Enrique avait rendu hommage à Luis Campos

« Tout au long de ma carrière, je me suis bien entendu avec les directeurs sportifs, c’est un grand honneur pour moi de travailler avec Luis Campos. Je connais sa carrière depuis très longtemps, ces dernières semaines, on a beaucoup échangé sur ce qu’on veut faire. On est 100% raccord sur l’idée (...) Depuis le début des négociations, on travaille main dans la main. Une personne du niveau de Campos, c’est une bonne chose. A partir de là, on travaille main dans la main. Ça serait ridicule qu’une partie travaille seu le » avait lâché Luis Enrique. Mais comme le laisse entendre L'Equipe, un premier désaccord a été observé entre les deux hommes.

Un premier conflit éclate ?