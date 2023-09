Le PSG boucle son transfert, une révélation tombe sur le Real Madrid

Thomas Bourseau

Le mercato a été bien mouvementé sur le marché des attaquants. Et le PSG est parvenu à mettre la main sur deux joueurs particulièrement demandés cet été : Gonçalo Ramos et surtout Randal Kolo Muani. Le Real Madrid a été annoncé comme éventuelle destination pour l’international français, mais a craint de réitérer une erreur du passé. Explications.

Le mercato estival a fermé ses portes le vendredi 1er septembre dernier. Et du côté du PSG, douze recrues ont été enregistrées, bien que Xavi Simons soit immédiatement reparti en prêt pour une saison au RB Leipzig. En toute fin de mercato, le PSG a enfin réussi son coup travaillé depuis quelque temps : le recrutement de Randal Kolo Muani.

Le Real Madrid s’est intéressé à Kolo Muani...

Au fil de la session des transferts, il a souvent été question d’un départ de Randal Kolo Muani pour l’Eintracht Francfort, que ce soit à Manchester United, au Bayern Munich ou encore au Real Madrid. Le10sport.com vous dévoilait le 2 mai dernier que le Real Madrid était venu aux renseignements pour Kolo Muani.

...mais voulait éviter de répéter l’échec Luka Jovic