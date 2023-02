Le PSG boucle deux départs, Messi enrage

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été dernier, le PSG a procédé à de gros changements après la nouvelle élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid. Plusieurs joueurs ont notamment été poussés vers la sortie, à l’instar d’Angel Di Maria, parti libre, et Leandro Paredes, prêté à la Juventus. Des départs que n’a pas forcément vu d’un très bon œil Lionel Messi.

Éliminé de la Ligue des champions par le Real Madrid dès les huitièmes de finale la saison dernière, le PSG a opéré de gros changements durant l’intersaison pour espérer se relancer. Mauricio Pochettino et Leonardo ont plié bagage, remplacés par Christophe Galtier et Luis Campos, tandis que plusieurs joueurs ont été poussés vers la sortie.

Di Maria et Paredes pas conservés

Libre, Angel Di Maria n’a pas été prolongé, tandis que Leandro Paredes a filé du côté de la Juventus sous la forme d’un prêt. Deux proches de Lionel Messi poussés vers la sortie, un élément qui pourrait jouer dans les négociations pour la prolongation de La Pulga .

« Messi n’a pas forcément vu d’un très bon œil les départs de ses copains »