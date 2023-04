Le PSG au cœur d’un scandale, le Qatar passe à l’action

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancien entraîneur de l’OGC Nice, Christophe Galtier est accusé d’avoir tenu des propos racistes durant son passage sur la Côte d’Azur. Une affaire qui impacte évidemment le PSG, qui a misé sur le technicien français l’été dernier alors que celui-ci venait d’achever sa première saison à la tête du Gym. Alors que la polémique est grande, la direction des deux clubs serait en discussion.

Il y a une semaine, la divulgation d’un mail envoyé à la direction d’Ineos en fin de saison dernière par Julien Fournier a eu l’effet d’une bombe, l’ex-directeur sportif de l’OGC Nice accusant Christophe Galtier d’avoir tenu des propos racistes durant son passage près de la promenade des Anglais. De lourdes accusations fermement contestées par l’entraîneur du PSG. Depuis, une enquête préliminaire a été ouverte, et les deux clubs échangeraient en interne.

Le PSG et Nice discutent en privé

Alors que les faits qui sont reprochés à Christophe Galtier se seraient déroulés du côté de l’OGC Nice, la direction des deux clubs échangerait ensemble. L’Equipe annonce en effet que des échanges téléphoniques auraient eu lieu entre le PSG et des responsables d’Ineos, dont Jean-Claude Blanc, l’ancien directeur général délégué du club de la capitale parti en début d’année. Un moyen de ne pas alimenter la polémique par des déclarations publiques mais également d’apaiser la situation entre deux entités puissantes.

