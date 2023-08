Le PSG annonce un transfert à 60M€

Thibault Morlain

L'Arabie Saoudite s'attaque désormais à Marco Verratti. Le joueur du PSG pourrait donc être la prochaine star à rejoindre le championnat local. L'Italien ne verrait d'ailleurs pas d'un mauvais oeil un départ vers l'Arabie Saoudite. Mais encore faut-il que le PSG donne son accord pour le transfert de Verratti. Et pour cela, il faudra répondre aux attentes des Parisiens.

Il y a quelques mois, Marco Verratti prolongeait jusqu'en 2026 avec le PSG. Mais voilà qu'aujourd'hui, il est question d'un départ pour l'Italien. Pourtant apprécié par Luis Enrique, le milieu de terrain parisien pourrait faire ses bagages. Un transfert en Arabie Saoudite est notamment évoqué pour Verratti.

Surprise pour Mbappé, le PSG tente un coup de poker https://t.co/ZlQ06uv7Gz pic.twitter.com/bubSYS6Kym — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

L'Arabie Saoudite s'arrache Verratti

Marco Verratti aurait d'ailleurs la cote en Arabie Saoudite. En effet, on assisterait à une bataille entre Al-Hilal et Al-Ahli pour recruter le joueur du PSG. Mais c'est bien le premier club cité qui aurait les faveurs de Verratti. D'ailleurs, Al-Hilal aurait déjà dégainé une offre de 30M€ au PSG. Une offre refusée.

Le PSG veut 60M€