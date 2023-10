Le PSG annonce la couleur pour son prochain transfert

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain n’est pas en mesure de dicter ses conditions pour l’opération Hugo Ekitike au vu de la cote de l’attaquant sur le marché et de son temps de jeu inexistant au PSG cette saison. Néanmoins, le club de la capitale aurait une préférence pour le départ déjà préparé en coulisses de son attaquant selon la presse anglaise.

Hugo Ekitike n’est plus le bienvenu du côté du PSG. Après une première saison poussive au cours de laquelle l’attaquant français de 21 ans ne semble pas avoir convaincu, le club de la capitale travaille activement sur son départ en janvier, comme le10sport.com vous l’ a confié cette semaine, après un premier échec lors du mercato estival.

L’Angleterre pour Ekitike

Et maintenant ? CaughtOffside affirme que le Paris Saint-Germain ne compterait plus du tout sur Hugo Ekitike. La Premier League semble être le sauveur du PSG puisque sa cote resterait importante et notamment à Everton et Crystal Palace bien que Newcastle se soit retiré du dossier.

Un prêt payant et une option d’achat à 20M€ pour Ekitike