Le PSG active une piste surprenante sur le mercato

Amadou Diawara

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG aurait activé une nouvelle piste sur le mercato. Alors que Milan Skriniar est déjà assuré de rejoindre le Parc des Princes cet été, le club de la capitale aimerait également chiper Marcelo Brozovic à l'Inter. Toutefois, l'écurie parisienne serait à la lutte avec le FC Barcelone sur ce dossier.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a déjà bouclé un transfert pour cet été. Après avoir fait plié Milan Skriniar, qui est sous contrat avec l'Inter jusqu'au 30 juin, le club de la capitale a tenté de boucler son transfert dès janvier. Toutefois, la direction du PSG n'a pas réussi à s'entendre avec son homologue milanais. Contraint de finir la saison chez les Nerazzurri , Milan Skriniar ne rejoindra le Parc des Princes qu'à la fin de la saison, lorsque son engagement avec son club actuel aura pris fin.

PSG : Messi sifflé, le Qatar prêt à prendre une incroyable décision https://t.co/4Jgemckxu9 pic.twitter.com/mVoWW9Kfwi — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Le PSG s'intéresse à Marcelo Brozovic

En plus de Milan Skriniar, le PSG aimerait boucler le transfert d'un autre pensionnaire de l'Inter : Marcelo Brozovic. Toutefois, le club de la capitale devra mettre la main à la poche pour finaliser cette opération, puisque le Croate n'est pas en fin de contrat, contrairement au Slovaque.

Le Barça en pince également pour Brozovic