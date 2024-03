Le PSG a trouvé la solution miracle sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le système d'imposition en France ne facilite pas le PSG lorsqu'il faut négocier certains transferts, le club parisien a trouvé une solution pour contourner ce problème et passe par un système de primes facilement atteignables pour se montrer attractif sur le mercato. Explications.

Face à ses concurrents européens, le PSG bénéficie d'un handicape important au moment de négocier les contrats avec les joueurs à savoir le taux d'imposition pratiqué en France, qui est largement supérieur à celui des voisins européens. Par conséquent, le club de capitale a des charges sociales très importantes.

Le PSG utilise le système de primes pour éviter les charges sociales

Cependant, selon les informations de L'EQUIPE , le PSG a trouvé la solution pour contrer ce problème. Ainsi, afin de faire des économies sur les charges sociales, des primes facilement atteignables sont promises au joueur. Par exemple, la majorité des Parisiens possèdent une prime de champion de France, ce qui arrive quasiment tous les ans.

Jusqu'à 5M€ de bonus ?

Lors des négociations, le PSG prouve ainsi à ses interlocuteurs que cette prime sera activée en moyenne quatre fois sur un contrat de cinq ans. D'autres bonus sont évidemment inclus dans les contrats, dont certains peuvent atteindre 5M€ en cas de titre en Ligue 1. Selon l'importance des joueurs, les primes peuvent être plus nombreuses et plus importantes.