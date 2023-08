Le PSG a trois options pour remplacer Verratti

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026, Marco Verratti devrait quitter le PSG lors de ce mercato estival. Pour pallier le départ de son numéro 6, le club de la capitale aurait trois profils en tête : Manu Koné (Borussia M’Gladbach), Kephren Thuram (OGC Nice) et Frenkie de Jong (FC Barcelone).

Le PSG a totalement révolutionné son effectif cet été. En effet, le club de la capitale a bouclé les transferts de dix joueurs au total. Plus précisément, Luis Campos a officialisé les arrivées d'Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), Ousmane Dembélé, Kang-In Lee, Marco Asensio et de Gonçalo Ramos.

Verratti est proche d'un départ du PSG

Côté départs, le PSG s'est séparé d'un grand nombre de joueurs, n'hésitant pas à laisser filer plusieurs stars. En effet, Sergio Ramos et Lionel Messi ont par exemple quitté le PSG librement et gratuitement à l'issue de leur contrat le 30 juin, tandis que Mauro Icardi et Neymar ont été vendu respectivement à Galatasaray et à Al Hilal. Alors que le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre en France, le PSG devrait également se séparer de Marco Verratti. D'après Media Foot , le numéro 6 parisien serait plus proche d'un départ que de rester au Parc des Princes actuellement. Dans cette optique, le PSG préparerait sa succession.

Koné, Thuram ou De Jong pour l'après-Verratti ?