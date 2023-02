Le PSG a tenté une manœuvre inédite avec la guerre en Ukraine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cet hiver, le PSG avait étudié la piste menant à Malcom. Pour recruter le joueur brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg, le club parisien espérait s'appuyer sur la règle mise en place par la FIFA et qui permet à un joueur évoluant au sein du championnat russe ou ukrainien de se libérer de son contrat. Mais dans ce dossier, la formation russe avait prévu son coup.

Les pistes offensives ont été nombreuses au PSG. Au cours du mois de janvier, plusieurs noms ont été associés au club parisien, notamment celui de Malcom. Lié au Zénith Saint-Pétersbourg, l'ancien buteur des Girondins de Bordeaux et du FC Barcelone avait été contacté par le PSG lors du dernier mercato.

Le PSG avait un plan pour recruter Malcom

Pour le recruter, le PSG comptait se servir de la règle mise en place par la FIFA suite à la guerre en Ukraine. Elle permet à un joueur évoluant dans l'un des deux pays en guerre de se libérer de son contrat. Mais le Zénith Saint-Pétersbourg aurait anticipé cette manœuvre selon les informations de L'Equipe.

Le Zénith Saint-Pétersbourg a anticipé

A en croire le quotidien sportif, le club russe aurait inclus une clause dans le contrat de Malcom il y a quelques mois, l'empêchant de rompre son contrat. Le PSG a donc été contraint de négocier une indemnité de transfert comme dans un dossier classique. Le prix fixé par le Zénith Saint-Pétersbourg atteignait les 30M€. Finalement, le PSG avait décidé de mettre de côté ce dossier Malcom et d'activer la piste Hakim Ziyech (Chelsea). Sans succès, non plus.