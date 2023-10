Le PSG a signé un ancien de l’OM, il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Claude Makélélé est l'un des rares joueurs à avoir porté les maillots de l'OM et du PSG au cours de leur carrière. Un destin sur lequel est revenu l'ancien milieu de terrain. Lors d'un entretien accordé à beINSPORTS, il est revenu sur son passage à Paris et sur les difficultés qui ont suivi son transfert en 2008.

En 2008, le PSG, qui n'appartenait pas encore au Qatar, parvenait à boucler l'arrivée de Claude Makélélé, finaliste deux ans plus tôt de la Coupe du monde avec l'équipe de France. Le milieu de terrain n'arrivait pas en terrain conquis puisqu'il avait porté les couleurs de l'OM entre 1997 et 1998. Mais comme l'a confié l'ancien milieu de terrain, l'accueil du public parisien a plutôt été correct.

« Je suis Parisien à la base, ça m'a sauvé »

« Si ce n’est pas trop dur d’arriver à Paris alors que l’on a joué à Marseille ? Je suis Parisien à la base, ça m'a sauvé. Les supporters sont des gens de banlieue, de quartiers donc ils me connaissent. En plus je suis arrivé quand le PSG était en difficulté. Le club ne pouvait pas m’acheter parce que j’avais deux ans de contrat avec Chelsea. J’ai été voir Roman, il m’a dit qu’il voulait me voir terminer à Chelsea. Mais j’anticipais car j’avais la nostalgie de la France. Je voulais une autre expérience. Finalement, il m’a laissé partir libre » a lâché Makélélé dans un entretien à beIN SPORTS.

« Ça a été des années difficiles »