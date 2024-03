Le PSG a déniché du lourd sur le mercato, c’est l’enflammade !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet hiver, le PSG a mis la main sur Lucas Beraldo, arrivé de São Paulo pour 20M€. Le défenseur brésilien vit aujourd'hui un rêve éveillé, enchaînant les matches sous les ordres de Luis Enrique et connaissant sa première sélection ce samedi contre l’Angleterre. Au terme d’une prestation aboutie, la recrue parisienne a marqué des points, charmant notamment ses coéquipiers.

Lucas Beraldo connaît un début d’année 2024 tonitruant ! Arrivé au PSG durant le mercato hivernal, le défenseur de 20 ans a très vite profité de la blessure de Milan Skriniar pour enchaîner les matches sous les ordres de Luis Enrique, disputant notamment la double confrontation de Ligue des champions contre la Real Sociedad dans la peau d’un titulaire. « Même dans mes meilleurs rêves, je ne pouvais pas imaginer aller aussi vite, mais je suis prêt à profiter de ce moment de la meilleure façon possible », déclarait Beraldo à Globo . Une adaptation express qui lui a permis de faire ses débuts avec la sélection brésilienne.

Lucas Beraldo impressionne avec le Brésil

Ce samedi, le joueur du PSG a connu sa première cap avec la Seleção face à l’Angleterre sur la pelouse de Wembley. Sourire aux lèvres lors des hymnes, celui qui a profité des blessures pour démarrer la rencontre remportée par le Brésil grâce à une réalisation d’Endrick (1-0) a connu une belle soirée et a séduit les observateurs. « L’avenir défensif du Brésil » a notamment titré le quotidien AS au lendemain du match. Au sein du groupe auriverde, on partage ce constat.

« L'équipe nationale peut être tranquille »