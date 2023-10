Le PSG a bouclé le transfert d'un «phénomène»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir tenté à de nombreuses reprises de se séparer de Mauro Icardi, le PSG est finalement parvenu à ses fins cet été. Après une saison en prêt du côté de Galatasaray, l'Argentin s'est engagé de façon définitive avec le club turc où il réalise d'ailleurs un excellent début de saison. Cenk Ergün, directeur sportif de Galatasaray, ne manque d'ailleurs pas de s'enflamme pour son attaquant qu'il voit comme un «phénomène».

«Pour moi, c'est un phénomène»

« Pour moi, c'est un phénomène, l'un des joueurs les plus forts que j'ai vus depuis que je suis à Galatasaray : il ne voit pas le but, il le sent. Seuls les meilleurs attaquants ont cette caractéristique. En Italie, vous êtes tous fous de Lautaro Martinez, qui avait une moyenne de buts inférieure à celle de Mauro et dont l'équipe de l'Inter était beaucoup moins compétitive. C'est pourquoi je dis à tout le monde qu'il est le plus fort », assure le directeur sportif de Galatasaray auprès de la Gazzetta dello Sport , avant de poursuivre.

Icardi impressionne