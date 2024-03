Le prochain transfert de Neymar est attendu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti en Arabie saoudite après six saisons au PSG, Neymar se remet d’une rupture des ligaments croisés du genou. En attendant, c’est de nouveau dans la rubrique transfert que l’international brésilien fait parler de lui, son retour à Santos étant espéré par le club et notamment son capitaine Diego Evaristo.

L’été dernier, Neymar quittait le Paris Saint-Germain et rejoignait Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite en s’engageant avec la formation d’Al-Hilal. Une nouvelle expérience qui a tourné court puisqu’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche a mis fin à sa saison en novembre dernier. Il faudra donc attendre avant de voir Neymar enchaîner les matches dans le golfe Persique, un passage qui pourrait être de courte durée.

Santos prêt à retrouver Neymar

A peine arrivé, Neymar n’échappe pas aux spéculations concernant son avenir avec un retour évoqué à Santos, son club formateur. « Lors de conversations avec des amis de Neymar Pai et de Neymar Jr, j’ai reçu l’information qu’ils n’avaient pas signé de contrat de quatre ans avec les Saoudiens pour revenir à Santos un an avant la Coupe du Monde, comme Robinho l’avait fait en 2010 », dévoilait récemment le journaliste brésilien Ademir Quintino, ajoutant : « Neymar a approché Santos et a déclaré qu’il voulait retourner à Santos. J’ai des amis communs avec Neymar, que je ne nommerai pas, mais il a un très fort désir de revenir à Santos. Neymar Pai et Neymar Jr ont dit à ses amis qu’ils n’avaient pas signé de contrat de quatre ans avec les Saoudiens pour revenir un an avant la Coupe du Monde à Santos ».

« Nous attendons son retour »