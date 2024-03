PSG : Neymar refait le coup après le transfert du siècle !

Thomas Bourseau

Gerard Piqué pensait avoir fait le plus dur en persuadant Neymar de ne pas quitter le FC Barcelone à l’été 2017, en vain, puisque le Brésilien s’en allait au PSG. Et sept ans plus tard, les deux hommes ont fait l’Acte II de ce moment historique du marché des transferts.

Début août 2017, Neymar choquait la planète football en quittant le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale levait sa clause libératoire de 222M€ et s’attachait les services du Brésilien sans que le Barça puisse répliquer.

Le «Se Queda» de la discorde en 2017…

À l’époque, que ce soit Lionel Messi, Luis Suarez ou bien Gerard Piqué, tous ont tenté de retenir Neymar au FC Barcelone. D’ailleurs, le défenseur désormais retraité avait publié un selfie avec le Brésilien via lequel il annonçait fièrement qu’il allait rester au FC Barcelone avec la légende suivante : « Se Queda » . Mais quelques jours plus tard, le séisme se produisait avec l’arrivée de Neymar au PSG.

Pique jokes with Neymar:“Now yes, se queda” 😂😂😂 pic.twitter.com/Kvsa2x2wvY — Neymoleque | Fan 🇧🇷 (@Neymoleque) March 7, 2024

…et le remake de 2024 : « Maintenant oui, il reste »