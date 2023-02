Le pire attaquant du Brésil débarque en Ligue 1 !

Arthur Montagne

Au terme d'un mercato d'hiver très animé, l'Olympique Lyonnais a bouclé son recrutement avec le transfert de Jeffinho. Cet attaquant brésilien, méconnu du grand public débarque en provenance de Botafogo, l'autre club de John Textor, où il n'a pourtant pas particulièrement marqué les esprits. En effet, Jeffinho est l'attaquant le moins efficace du championnat brésilien.

Le mercato de l'OL n'aura pas été de tout repos. Entre les départs de Karl Toko-Ekambi, Romain Faivre, Tete et Jeff Reine Adelaïde, et les transfert avortés de Joao Gomes et Pathé Ciss, Lyon a finalement attendu les dernières heures du mercato pour boucler les arrivées d'Amin Sarr et de Jeffinho, deux attaquants méconnus du grand public. Notamment l'ailier brésilien qui débarque en provenance de Botafogo, l'autre club de John Textor pour 10M€.

Jeffinho, l'attaquant le moins efficace du Brésil

Mais l'attaquant de 23 ans ne s'est pas particulièrement distingué dans le championnat brésilien. En effet, Opta révèle une statistique qui ne devrait pas rassurer les fans de l'OL. Jeffinho possède effectif le pire ratio du Championnat brésilien avec un taux de 3,6% d’efficacité. Dans ce classement, seuls les joueurs ayant tenté plus de 50 frappes sont comptabilisés. C'est le cas de Jeffinho qui a tiré à 55 reprises, pour 2 seulement deux buts. Espérons pour les Lyonnais que le Brésilien se montrera plus précis en Ligue 1.

«J'ai le sens des responsabilités»