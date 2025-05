Le Paris FC appelle un attaquant, un transfert se confirme ?

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Promu en Ligue 1, le Paris FC n'a pas l'intention de chambouler son effectif cet été, mais il faudra toutefois y apporter quelques retouches, notamment dans l'optique de ne pas faire de la figuration dans l'élite. Et l'une des priorités du club parisien semble être de recruter un nouvel avant-centre. Ainsi, la piste menant à Matthis Abline se confirme.

Et cela tombe bien puisque le Paris FC souhaite recruter un nouvel attaquant. Dans cette optique, la piste menant à Promise David a circulé, tout comme celle concernant Matthis Abline qui reste sur une belle saison en Ligue 1 avec le FC Nantes . Foot Mercato confirme en effet les informations de RMC qui avance que le PFC a pris des renseignements concernant l'attaquant des Canaris. Une piste séduisante et que Daniel Riolo recommandait d'ailleurs récemment. « Abline ? Le PFC, il faut qu’ils le prennent tout de suite », s'enflammait le journaliste au micro de l'After Foot.

D'autres pistes étudiées ?

Et forcément, l'arrivée d'un nouvel attaquant pourrait avoir des conséquences sur l'effectif actuel. Jean-Philippe Krasso semble toujours bien en place au Paris FC après sa belle saison en Ligue 2, mais qu'en sera-t-il de Pierre-Yves Hamel, qui va entrer dans sa dernière année de contrat ? Interrogé sur son avenir par le Télégramme il y a quelques jours, l'ancien attaquant du FC Lorient se projetait en tout cas sur la saison avec le PFC : « On verra bien ce qu’il se passe. En tout cas, pour l’instant, je ne me projette pas ailleurs. J’ai marqué quelques buts importants en fin de saison, et avec mon vécu dans le foot pro, je me dis que j’ai encore quelque chose à apporter ici. » L'été s'annonce donc très chaud du côté du promu.