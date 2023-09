Le nouveau crack du PSG s'enflamme pour une figure de l'OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche de renforts au milieu de terrain lors du dernier mercato estival, le PSG n'a pas hésité à lever la clause libératoire de Manuel Ugarte, jeune pépite du Sporting Portugal, fixée à 60M€. Le joueur uruguayen réalise des débuts et compte confirmer sa bonne forme en sélection sous les ordres d'un certain Marcelo Bielsa, un temps idole à l'OM.

Auteur d'un excellent début de saison au PSG, Manuel Ugarte va découvrir Marcelo Bielsa en sélection. L'ancien coach de l'OM s'apprête à faire ses débuts en Uruguay et semble avoir déjà fait l'unanimité auprès de certains joueurs comme le milieu de terrain parisien.





« Bielsa nous donne les moyens de bien jouer »

« Il est important de savoir ce qu'est Marcelo Bielsa en tant qu'entraîneur. Lors d'une conversation sur Zoom, nous en avons beaucoup parlé et nous l'avons analysé dans des vidéos, et ce qu'il préconise vous donne les moyens de bien jouer » a lâché Ugarte, qui n'a pas hésité à le comparer à Luis Enrique, son actuel coach au PSG.

Ugarte compare Bielsa et Luis Enrique