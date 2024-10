Le mercato du PSG le fait jubiler !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Discret cet été, le PSG a toutefois enregistré l’arrivée de quatre nouveaux joueurs à savoir Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Quatre transferts qui enchantent Luis Enrique. Le coach espagnol, présent devant les médias, n’a effectivement pas manqué d’encenser l’apport de ses nouveaux joueurs.

Très attendu sur le mercato estival, notamment avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG s'est finalement contenté de recruter quatre nouveaux joueurs à savoir Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho et Désiré Doué pour un total de 170M€. Un recrutement qui convient parfaitement à Luis Enrique.

Surprise, Luis Enrique prêt à lâcher une star du PSG ? https://t.co/qoKpQXvvSP pic.twitter.com/DuzJVZU2EA — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

Luis Enrique valide le mercato du PSG

« En fait, au lieu de concentrer ma réponse sur Pacho, j’aimerais plutôt faire un constat plus général », pose d’emblée l’entraîneur du PSG en conférence de presse. Il faut dire que ce dernier n’a jamais caché qu’il n’était pas en adepte du fait de commenter les cas individuels. Luis Enrique préfère donc s’enflammer pour l’ensemble de ses recrues.

«Les quatre acquisitions ont dépassé nos attentes»

« Je trouve que les quatre recrutements, à savoir les quatre acquisitions, de cette saison [NDLR : Pacho, Neves, Doué, Safonov], ont dépassé nos attentes, avec une adaptation bien plus rapide que celle espérée et des performances correspondant à ce que nous avions imaginé. La seule chose dont ils sont conscients, ce sont les exigences du club et ce qui sera exigé d’eux tout au long des prochaines saisons. Je suis très content de ces quatre acquisitions », ajoute-t-il, rapporté par CulturePSG.