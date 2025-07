«Le joueur parfait» signe, une folie est annoncée à l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Facundo Medina (26 ans) est l’un des deux renforts offensifs s’étant installé à l’OM cet été avec CJ Egan-Riley. L’international argentin a plusieurs cordes à son arc de par sa polyvalence dans le positionnement et offrirait un énorme avantage tactique à Roberto De Zerbi d’après Jean-Philippe Durand, recruteur et ex-joueur de l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille a pris tout le monde de court en recrutant Facundo Medina non pas pour un transfert sec de 22M€. En effet, un prêt payant d’une saison à 2M€ a été convenu avec le RC Lens avec obligation d’achat de 18M€. Le polyvalent défenseur argentin capable de jouer latéral gauche comme dans une charnière centrale est le recrutement parfait du point de vue de Jean-Philippe Durand.

«C’est un joueur qui a le profil OM, qui a du caractère, un peu comme Balerdi» « Facundo Medina ? J’aime bien. Je trouve que c’est un joueur qui a le profil OM, qui a du caractère, un peu comme Balerdi. On a besoin ici d’avoir des défenseurs qui ont la niaque, qui sont agressifs et surtout qui se font respecter. Et lui, c’est le profil type ». a confié l’ancien milieu de terrain de l’OM (1991-1997) à La Provence.