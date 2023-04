Le feuilleton Messi relancé par Mbappé ? L'annonce qui fait trembler le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le contrat de Lionel Messi s'achève en juin prochain, son avenir semble s'écrire très loin du PSG. Néanmoins, Mickaël Landreau estime que le club de la capitale ne doit pas trancher tant que le futur de Kylian Mbappé n'est pas fixé. L'ancien gardien de but estime effectivement que si le crack de Bondy quittait le PSG, il faudrait alors faire en sorte de prolonger Lionel Messi.

Cet été, le PSG devrait vivre un mercato animé, notamment avec le départ probable de Lionel Messi dont le contrat arrive à échéance. Néanmoins, Mickaël Landreau estime que l'avenir de Kylian Mbappé pourrait avoir une influence sur le champion du monde.

«Si Mbappé s'en va...»

« Le feuilleton Messi ? Il y a un élément à prendre en compte. Est-ce que (Kylian) Mbappé va rester au PSG ? Si Mbappé reste au PSG, je ne garde pas Messi et je construis une vraie équipe autour de Mbappé. Si par contre il s’en va, je me dis que les rôles sont inversés et qu’il faut garder Messi pour faire en fonction de lui », explique l'ancien gardien du PSG au micro de Canal+ avant de poursuivre.

«Il faut construire autour de Mbappé, mais...»