Le FC Nantes bloque un attaquant et fait enrager la Ligue 1

En fin de mercato estival, le FC Nantes a obtenu le prêt de Matthis Abline en provenance du Stade Rennais. Cependant, Jocelyn Gourvennec ne compte plus sur l'attaquant qui est tout de même conservé par les Canaris qui ne veulent pas casser le prêt et risquer de renforcer un concurrent direct. Une situation qui agace sérieusement les Rennais.

Bien décidé à renforcer son secteur offensif l'été dernier, le FC Nantes avait obtenu le prêt de Matthis Abline. Un joli coup qui enchantait Pierre Aristouy, mais l'entraineur a finalement été remplacé par Jocelyn Gourvennec qui ne compte plus sur le jeune attaquant.

Le Stade Rennais agacé par le FC Nantes

Par conséquent, il semblait logique de penser que le FC Nantes rompe son prêt. Mais selon les informations de Ouest-France , les Canaris refusent de libérer Matthis Abline qui pourrait renforcer un concurrent direct pour le maintien. Une situation qui ferait enrager le Stade Rennais qui risque de voir son jeune attaquant ne pas jouer durant la seconde partie de saison.

Clermont et Montpellier voulaient aussi Albine