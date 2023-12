Le dernier renfort de l'OM est déjà validé dans le vestiaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, l'OM a officialisé la nomination de Medhi Benatia au poste de conseiller sportif pour remplacer numériquement Javier Ribalta. C'est une grande première pour le Marocain dans une telle fonction, mais il semble déjà faire l'unanimité dans le vestiaire marseillais comme l'explique Amine Harit en conférence de presse.

Après une première partie de saison mouvementée, l'organigramme de l'OM a été chamboulé. Javier Ribalta et David Friio sont partis, et ces derniers jours, c'est Medhi Benatia qui a débarqué dans un rôle de conseiller sportif. Un choix qui a fait parler compte tenu du manque d'expérience du Marocain à ce poste. Mais Amine Harit valide totalement l'arrivée de Benatia.

«Son vécu du haut niveau est présent»

« Honnêtement, je suis très content, que ce soit pour lui ou pour nous. C'est quelqu'un qui a une véritable connaissance du haut niveau, de ses exigences et qui a été joueur dans des grands clubs. Donc pour nous, les joueurs, la communication est tout de suite plus facile. Je pense qu'il va nous apporter une certaine expérience dans les moments meilleurs mais aussi dans les moments plus difficiles. Son vécu du haut niveau est présent, on le ressent au quotidien », lance le joueur de l'OM en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.

«Il est là pour faire le lien entre nous»