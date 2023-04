Le départ d'une star réclamé, le PSG scelle son avenir

Thibault Morlain

Il y a quelques mois, Marco Verratti paraphait un nouveau contrat avec le PSG. Mais voilà que certains aimeraient voir l'Italien quitter le club de la capitale. C'est notamment le cas de Jérôme Rothen qui a émis le souhait d'un départ de Verratti. Mais du côté du PSG, on ne semble clairement pas partager le même avis si l'on en croit les propos de Christophe Galtier.

Qui viendra au PSG ? Qui fera ses valises cet été ? Le mercato du club de la capitale s'annonce mouvementé et chacun a son mot à dire sur les plans parisiens. Au micro de RMC , Jérôme Rothen a fait certaines annonces, évoquant notamment son envie de voir Marco Verratti quitter le PSG cet été : « S’il doit y avoir un changement radical dans le vestiaire, il faut casser les alliés de Neymar dans le vestiaire, couper la tête à certains. Un Verratti, par exemple, ce n’est pas assez par rapport à son investissement ».

Il lâche une grande annonce avant son transfert au PSG https://t.co/QzTJKChkjJ pic.twitter.com/TQdMmzLuxv — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

« C'est un joueur important du vestiaire »

Quid donc d'un possible départ de Marco Verratti du PSG cet été ? Pour rappel, l'Italien a récemment prolongé jusqu'en 2026 et ce jeudi, en conférence de presse, Christophe Galtier a été très clair suite à une question posée sur Verratti. « Si on se projette avec lui la saison prochaine : il a prolongé. C’est un joueur important du vestiaire, avec sa connaissance tactique. Il est aussi le lien sur le terrain. Il est le premier relai que l’on trouve en tant que défenseur et il déclenche des passes importantes pour trouver les joueurs offensifs », a lâché l'entraîneur du PSG.

« Sa saison a été bonne »