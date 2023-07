Le boss reçoit un improbable conseil pour son nouveau joueur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quatrième recrue de l’été pour l’OM, Ismaïla Sarr a débarqué en provenance de Watford pour un peu plus de 10M€. L’ancien Rennais fait donc son retour en Ligue 1 et selon Mady Touré, Pablo Longoria doit absolument «pouponner» son nouveau joueur afin de le mettre dans les meilleures conditions possibles.

Très actif sur le mercato cet été, l'OM vient d'officialiser la signature d'Ismaïla Sarr. L'ancien joueur du Stade Rennais débarque en provenance de Watford pour un peu plus de 10M€. Et à en croire Eric Roy, ancien directeur sportif du club anglais, c'est un très joli coup pour les Marseillais.

«Liverpool avait longtemps hésité entre lui et Diogo Jota»

« Quand je suis arrivé au club, il était déjà là. Il ne jouait pas, ce qui m'avait surpris vu ce que je savais de lui, alors j'ai demandé des explications. On m'a dit qu'il n'était pas prêt. Je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas fait grand-chose pour son intégration. Comme il prenait des cours de français avec une prof, j'avais demandé à celle-ci de dépasser un peu ses fonctions et d'aller voir un peu chez lui, d'aider sa femme aussi. Après cette saison-là, Liverpool avait longtemps hésité entre lui et Diogo Jota. Comme Watford l'avait acheté cher, près de 30M€, il en demandait une grosse indemnité, autour de 50M€ », assure-t-il dans les colonnes de La Provence ..

«Il faut le pouponner comme un bébé»