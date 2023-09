Le boss du PSG fait une annonce sur Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au terme d'un long feuilleton, le PSG et Kylian Mbappé ont finalement apaisé les tensions, et l'attaquant tricolore va bien évoluer sous le maillot du club de la capitale cette saison. Nasser Al-Khelaïfi s'est prononcé sur ce cas un peu particulier, sans pour autant confirmer l'idée d'une prolongation de contrat de sa star.

Le mercato estival a officiellement fermé ses portes en France, et Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG. Le divorce semblait pourtant inévitable en début d'été puisque l'attaquant tricolore avait refusé d'activer sa clause de prolongation de contrat jusqu'en 2024, mais les deux parties ont finalement trouvé un terrain d'entente.

« On a de bonnes discussions avec lui »

Interrogé jeudi en marge du tirage au sort des phases de poules de la Ligue des Champions, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a évoqué les rapports actuels avec Kylian Mbappé : « Kylian est un joueur du PSG. On a de très bonnes discussions avec lui, c'est un joueur magnifique, comme personne et comme professionnel. On a discuté avec le reste de sa famille », a lâché le patron du PSG.

Pas de prolongation en vue ?