Le boss du PSG a pris sa décision concernant Mbappé

Jean de Teyssière

Quelle soirée pour Kylian Mbappé ! L'attaquant du PSG était de retour au Parc des Princes samedi soir lors du premier gros test de la saison pour son équipe face à Lens, et il a été réussi par les Parisiens (3-0), emmenés par un Mbappé de gala, auteur d'un doublé. Après les tensions qui ont traversé l'été entre Paris et Mbappé, place maintenant à la prolongation de contrat, souhait de Nasser Al-Khelaïfi.

Quel avenir pour Mbappé désormais ? L'air ému au moment d'aller saluer le kop parisien à la fin de la victoire du PSG sur Lens (3-0), le Français semblait être soulagé de voir ses supporters l'acclamer et lui d'avoir pu jouer les 90 minutes de ce match. Si certains sur les réseaux sociaux y voient aussi la possibilité d'un « au revoir caché », force est de constater que pour le moment, le crack de Bondy n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, condition sine qua non début juillet pour Nasser al-Khelaïfi afin que Mbappé porte le maillot parisien...

La soirée de rêve de Mbappé

Du début à la fin du match, Kylian Mbappé ne pouvait pas rêver mieux pour son retour sur la pelouse du Parc des Princes avec le maillot du PSG. Il en avait été privé lors du premier match face à Lorient (0-0) avant d'avoir été réintégré au groupe parisien le lendemain. Face à Lens, son nom a été le plus applaudi lors de l'annonce de la composition d'équipe et le numéro 7 parisien s'est offert le luxe d'inscrire un doublé face au RC Lens. Le premier but d'une reprise surpuissante en première intention à l'entrée de la surface et le second, un peu plus chanceux, contré par deux fois. Mais ce retour glorieux ne marque pas la fin du feuilleton Mbappé.

EXCLU @le10sport : Le PSG vient de transmettre une 4e offre pour Barcola !▶️ Après avoir proposé 25, 30 puis 35 M€, Paris monte à 40 M€▶️ Pour la première fois, l'OL donne son prix : 60 M€ !▶️ RDV Mendes/Textor ce dimanche...https://t.co/fRkiN3Konz — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 26, 2023

NAK veut le prolonger