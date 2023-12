L'avenir de Luis Enrique au PSG est déjà réglé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir sur la pelouse du Signal Iduna Park, le PSG joue son avenir européen face au Borussia Dortmund, déjà qualifié. En cas de victoire en Allemagne, les Parisiens termineront premiers de leur groupe et seront donc qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Dans le cas contraire, tout dépendra de Newcastle et de l'AC Milan. Quoi qu'il en soit, Luis Enrique n'est pas menacé.

Après un début de campagne de Ligue des champions en dents de scie, le PSG joue finalement sa qualification mercredi soir sur la pelouse du Signal Iduna Park du Borussia Dortmund. Il faut dire que les Parisiens restent sur une défaite à Milan (1-2) et un nul contre Newcastle (1-1).

Le PSG reçoit un conseil pour remplacer Dembélé https://t.co/TAmQmgMr0j pic.twitter.com/wJlSo9oB8J — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

Le PSG joue gros contre le Borussia Dortmund

Néanmoins, en arrachant le point du nul contre les Magpies , le PSG reste maître de son destin. Ainsi, une victoire à Dortmund et les Parisiens seront assurés de terminer premiers du groupe. En cas de match nul, le club de la capitale devra alors espérer que Newcastle ne batte pas l'AC Milan. Enfin, une défaite du PSG ne serait pas non plus rédhibitoire, mais il ne faudra pas de vainqueur dans l'autre match.

Aucun risque pour l'avenir de Luis Enrique ?