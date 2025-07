Laure Boulleau - PSG : Les raisons de la séparation !

Ayant débuté au PSG en 2005, Laure Boulleau aura donc fait toute sa carrière avec le club de la capitale. Une aventure parisienne qui aura duré de très longues années puisque celle qui a été internationale française à 65 reprises a pris sa retraite en 2018. Il faut dire que Laure Boulleau arrivait au point de rupture et elle a donc préféré dire stop.

Ça aurait pu se passer différemment, mais Laure Boulleau aura donc fait toute sa carrière au PSG . « Je suis restée loyale jusqu’au bout et que je ne suis pas partie à Lyon à qui j’ai dit 3 fois non », a révélé celle qui aurait pu rejoindre l’ OL , mais qui a préféré rester au PSG , pour Hors Terrain. Boulleau aura ainsi porté le maillot parisienne de 2005 à 2018. C’est à cette date que le moment de dire stop est venu pour la désormais consultante sur Canal+, qui était alors arrivée à bout physiquement et mentalement.

« Ça m’a fait douter aussi, c’était peut-être la blessure de trop »

Toujours pour Hors Terrain, Laure Boulleau s’est expliquée sur les raisons de l’arrêt de sa carrière de joueuse professionnelle. L’ancienne du PSG a alors fait savoir : « J’ai arrêté ma carrière parce que j’étais très fatiguée physiquement et mentalement. Je dirais peut-être presque plus mentalement que physiquement. En fait, moi j’ai eu que des graves blessures. Je n’ai jamais eu de petites contractures. Moi c’était genre les croisés, le ménisque. Je me suis fait une blessure de l’ischio à gauche, c’était assez grave, ça m’a pénalisé et j’ai galéré pour revenir. Je suis revenue mais j’ai senti que c’était allé tellement loin au niveau de mon épuisement mental que ça m’avait fait un peu basculer en mode « pourquoi je fais ça ? ». Et ça m’a fait douter aussi, c’était peut-être la blessure de trop ».