L’ASSE réalise un coup magistral sur le mercato, il jubile

Arnaud De Kanel

Arrivé à l'ASSE cet hiver en provenance d'Everton sous la forme d'un prêt, Niels Nkounkou a débloqué son compteur avec les Verts lors du match nul face à Amiens. En conférence de presse, Laurent Batlles s'est réjoui de sa nouvelle recrue, lui qui est décidément comblé par le mercato hivernal.

Dans l'optique de se maintenir, l'ASSE n'avait pas d'autres choix que de se renforcer considérablement sur le mercato. Chose faite avec les arrivées de Dennis Appiah, Gautier Larsonneur, Lamine Fomba, Niels Nkounkou, Abdoul Kader Bamba, Mateo Pavlovic et Gaëtan Charbonnier. C'est justement grâce à une recrue que le club du Forez a été sauvé samedi contre Amiens. En effet, Niels Nkounkou a marqué le but égalisateur pour permettre d'arracher le match nul. Décisif à 5 reprises en 8 rencontres, le piston gauche donne pleinement satisfaction à Laurent Batlles.

«Il donne beaucoup»

« Niels Nkounkou c’est un joueur qui donne énormément. Il est des fois très haut sur le terrain, il centre, on ne peut pas lui demander d’être de l’autre coté juste derrière, ce n'est pas évident physiquement. Il donne beaucoup. Sur le but on doit gérer, on doit couvrir à l’opposée. Je ne veux pas incriminer qui que ce soit. Pour revenir sur Niels (Nkounkou), c’est lui qui nous permet d’être intéressant offensivement plusieurs fois dans le match », a déclaré Laurent Batlles en conférence de presse. Satisfaction partagée par le principal intéressé.

«Ça me réussit bien en ce moment»