L’ASSE peut remercier Galtier pour Aubameyang

Thibault Morlain

Aujourd’hui à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang s’était auparavant fait remarquer en Ligue 1 notamment sous le maillot de l’ASSE. D’abord prêté par le Milan AC, le Gabonais est finalement transféré définitivement chez les Verts en 2011. Un gros coup de la part de l’ASSE, qui peut notamment remercier Christophe Galtier, décisif dans le choix d’Aubameyang.

N’ayant jamais joué sous le maillot du Milan AC, Pierre-Emerick Aubameyang a enchainé les prêts pour avoir du temps de jeu. Le Gabonais a alors multiplié les expériences en France à savoir Dijon, le LOSC, l’AS Monaco ainsi que l’ASSE. C’est d’ailleurs avec les Verts qu’Aubameyang explosera réellement. D’abord cédé, l’attaquant aujourd’hui à l’OM finit par être transféré définitivement dans le Forez. Là-bas, Pierre-Emerick Aubameyang empile les buts, notamment sous les ordres de Christophe Galtier. Et ce dernier n’est clairement pas étranger au transfert définitif de PEA dans la Loire.



Son père fait capoter son transfert à l’OM, il signe à l’ASSE https://t.co/5g8bGEohIW pic.twitter.com/nYQ7c4LFgp — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

« Galtier a eu tous les joueurs qu’il voulait vraiment »

Ancien adjoint de Christophe Galtier à l’ASSE, Alain Blachon est notamment revenu sur le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang chez les Verts. A ce propos, à l’occasion d'un entretien accordé à Peuple-Vert , il a alors confié : « Je pense que Christophe Galtier a eu tous les joueurs qu’il voulait vraiment, car tout le club était déterminé pour l’aider. On faisait tout ce qu’il fallait au niveau relationnel pour arriver à faire venir les joueurs à Saint-Etienne. En termes de recrutement, le choix le plus fort qu’on ait pu faire c’est le retour définitif d’Aubameyang qu’on avait eu en prêt et qui ne devait pas revenir chez nous ».

Aubameyang à l’ASSE grâce à Galtier et Romeyer