L'ASSE le snobe au mercato, il règle ses comptes

Ancien de l'ASSE, Mevlut Erding était prêt à faire son grand retour chez les Verts. Touché par la situation du club stéphanois, relégué en Ligue 2, l'attaquant turc a alors proposé son aide pour renforcer le groupe de Laurent Batlles. L'ASSE en a finalement décidé autrement, recalant Erding. De quoi toucher le principal intéressé.

Reléguée en Ligue 2, l'ASSE a dû reconstruire un nouvel effectif avec Laurent Batlles comme entraîneur. Ça a donc bougé dans le Forez durant le dernier mercato estival. Les Verts ont fait fait certains choix, comme celui notamment de recaler Mevlut Erding. Ancien attaquant de l'ASSE, le Turc était prêt à revenir afin d'aider le club à retrouver la Ligue 1 au plus vite. Ça ne s'est finalement pas réalisé, au grand dam d'Erding.

Pour Peuple Vert, Mevlut Erding est revenu sur son retour avorté à l'ASSE. Il a alors lâché : « Tout simplement, j'allais arrêter le foot et quand j'ai vu que mon club, je dis "mon club" car c'est un club que j'adore l'ASSE, descendre en Ligue 1, cela m'a fait terriblement mal. La place de ce club n'est pas en Ligue 2 mais dans les 7/8 premiers de Ligue 1. Avec la ferveur, l'histoire, la couleur du maillot, ils doivent être dans les meilleures équipes de L1. J'ai proposé mes services du coup. J'ai été clair, j'ai dit : je ne veux pas d'argent, je viens pour aider et encadrer avec mon expérience. C'était une aide pour aider de faire remonter le club. Je sais que dans un vestiaire, les cadres c'est très important et j'aurais opté pour ce rôle-là à Saint-Etienne ».

