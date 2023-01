L'ASSE fait un flop sur le mercato, une décision retentissante tombe

Arnaud De Kanel

La crise se poursuit à Saint-Etienne. Lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE s'est renforcée en signant Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah et Gautier Larsonneur. Désormais, Loïc Perrin s'active dans le sens des départs et il a dressé sa short-list des joueurs indésirables dans laquelle figure le nom d'Ibrahima Wadji, lui qui est pourtant arrivé il y a quelques mois dans le Forez.

Le mercato d'hiver bat son plein même à l'ASSE pourtant en difficulté financièrement. Les Verts ont bouclé trois arrivées et ils s'affairent désormais à régler les départs pour alléger la masse salariale. Yvann Maçon a quitté le Forez pour rejoindre le Paris FC et un deuxième départ pourrait se concrétiser dans les prochains jours, pour le plus grand bonheur de Laurent Batlles.

Wadji sur la liste des transferts

Au même titre que Saïdou Sow, Mickaël Nadé, Sergi Palencia, Charles Abi, Etienne Green et Matthieu Dreyer, Ibrahima Wadji serait poussé vers la sortie par ses dirigeants selon But Football Club . L'attaquant sénégalais recruté pour 1M€ cet été, pourrait d'ailleurs retourner dans son ancien club.

Retour à Qarabağ pour Wadji ?

À en croire les informations du journaliste azéri Fouad Alakbarov, le Qarabağ FK aurait coché le nom d'Ibrahima Wadji pour cet hiver. En effet, l'ancien club du Sénégalais pourrait perdre son attaquant ghanéen, Owusu Kwabena et viserait le Stéphanois pour le remplacer.