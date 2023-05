L'ASSE en rêve, il lâche un énorme indice sur son avenir

Jean de Teyssière

Et si Niels Nkounkou restait à l'AS Saint-Étienne ? Véritable révélation lors de la deuxième partie de saison, le latéral gauche était arrivé dans le Forez en provenance d'Everton en prêt avec une option de 2M€. Longtemps flou sur son avenir, Nkounkou a profité de son passage lors des trophées UNFP pour faire une annonce qui devrait ravir les fans stéphanois.

Quelle saison de Niels Nkounkou en Ligue 2 ! Arrivé en janvier dernier lors du mercato hivernal à Saint-Étienne, l'arrière gauche natif de Pontoise a marqué le championnat en inscrivant six buts et réalisant 7 passes décisives. Logiquement nommé dans l'équipe type de la Ligue 2, son avenir est incertain, lui qui est prêté par Everton, fraîchement maintenu en Premier League.

« J'ai envie de plein de chose »

Au micro de France Bleu Saint-Étienne Loire , Niels Nkounkou a accepté de parler de son avenir : « J‘ai envie de plein de choses pour mon avenir. D’une stabilité pour commencer, parce que j’ai beaucoup bougé. On verra après ce que je pourrai avoir en plus. Jouer en première division d’un grand championnat, c’est l’ambition de toujours. On va voir comment les discussions vont se passer. On en parlera tranquillement en fin de saison. On va discuter avec mes agents, ma famille pour savoir comment cela va se passer et après, je n’ai pas d’objectifs particulier pour la suite. »

« Rester à Saint-Étienne, cela peut être une très bonne solution »