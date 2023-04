L’ASSE boucle un transfert, il est sous le charme

Arnaud De Kanel

Dans l'obligation de recruter pour renouveler un effectif meurtri par la descente, l'ASSE avait bouclé plusieurs signatures l'été dernier comme celle de Léo Pétrot. A l'instar de ses partenaires, le défenseur est en grande forme ces derniers temps et cela lui a valu les louanges de Laurent Batlles.

L'ASSE tourne à plein régime ces dernières semaines. Les Verts sont neuvièmes avant la réception de Metz ce samedi et ils restent sur deux victoires. Les joueurs ont enfin adhéré à la méthode Laurent Batlles et ce malgré un début de saison cataclysmique. Pour se sauver, l'ASSE a mis le paquet sur le mercato. Léo Pétrot fait bien évidemment partie des nouveaux visages arrivés l'été dernier et il a déjà mis son coach d'accord.

«C'est important d’avoir des défenseurs comme lui»

« Léo il a été un peu comme tout le monde, il a eu un peu de mal en revenant ici. Mais aujourd'hui dans ce système-là, je savais qu’il pouvait performer. Il est très intelligent, il comprend le système. Il sait quand il doit couvrir, se projeter, quand il doit jouer simple et il est rigoureux. C'est ce qu’on demande à un défenseur. Il a quand même ce pied gauche qui lui permet de ressortir des ballons, une vitesse convenable. C'est important d’avoir des défenseurs comme lui », a confié Laurent Batlles en conférence de presse dans des propos rapportés par En Vert Et Contre Tous . Il a également ciblé les points d'amélioration de son défenseur de 26 ans.

«Il doit pondérer ses efforts»