L'ASSE annonce un transfert surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme plusieurs clubs européens, l'ASSE ne peut plus recruter, mais profite du fait que le mercato soit encore ouvert au Qatar afin de poursuivre son dégraissage. Dans cette optique, les Verts viennent d'officialiser le transfert d'Abdoulaye Bakayoko qui s'est engagé au Muaither SC.

Depuis le 2 septembre, le mercato est fermé en France, comme dans la plupart des pays européens. Cependant, au Moyen Orient, les marchés sont restés ouverts plus longtemps, ce qui permet de boucler quelques ventes, comme le PSG l'a fait avec Marco Verratti ou encore Julian Draxler. Et l'ASSE suit cet exemple et vient d'annoncer le transfert d'Abdoulaye Bakayoko qui rejoint Muaither SC au Qatar.

ℹ️ L’ASSE et le Muaither SC (Qatar) sont parvenus à un accord concernant le transfert d’Abdoulaye Bakayoko.Le club lui souhaite une bonne continuation ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 21, 2023

Abdoulaye Bakayoko file au Qatar

« L’ASSE et le Muaither SC sont parvenus à un accord concernant le transfert d’Abdoulaye Bakayoko. Le défenseur formé par l’AS Saint-Étienne évoluera désormais en Stars League, avec le club basé à Doha et actuel 7e de la première division qatarie », officialise l'ASSE par le biais d'un communiqué.

Seulement 13 matches avec l'ASSE