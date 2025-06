Lamine Yamal : La réponse cash pour le transfert de son pote !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une très belle saison 2024-2025, le FC Barcelone souhaite poursuivre sur sa lancée en réalisant un mercato estival ambitieux. Le Barça se rapproche de la signature de Nico Williams, grand ami de Lamine Yamal. Cependant, le directeur sportif Deco a tenu à prévenir tout le monde : l’achat de l’ailier de l’Athletic Bilbao n’est absolument pas dû à sa proximité avec la star de 17 ans.

« Ce n'est pas un club de potes »

« Oui, Nico Williams veut venir... et nous allons essayer ! Nico, comme d'autres joueurs, montre une forte envie de venir... et si les bonnes conditions sont réunies dans son cas, nous essaierons certainement de conclure l'affaire », a ainsi confié Deco, qui a souhaité prévenir tout le monde sur la proximité entre Nico Williams et Lamine Yamal : « C'est bien qu'il (Yamal) soit l'ami de Nico mais ce n'est pas un club de potes. On vient ici pour travailler et essayer de gagner. On avait déjà Nico dans le viseur l'été dernier. C'est un nom qu'on avait toujours en tête. S'ils s'entendent bien, tant mieux. »