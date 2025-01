Lamine Yamal au PSG : Nouvelle annonce fracassante en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Courtisé par le PSG l’été dernier, Lamine Yamal aurait même fait l’objet d’une offre avoisinant les 250M€ de la part du club parisien. Et en direct dans l’After Foot sur RMC Sport dimanche soir, Daniel Riolo a fracassé les supporters du PSG qui expliquaient à l’époque préférer Bradley Barcola à Yamal…

Le PSG a envisagé diverses options l’été dernier pour remplacer Kylian Mbappé, et il a notamment été question d’une offre estimée à 250M€ pour le phénomène espagnol du FC Barcelone, Lamine Yamal (17 ans). Une piste qui n’avait pourtant pas fait l’unanimité à l’instant T chez l’ensemble des supporters du PSG, et cela fait bondir Daniel Riolo aujourd’hui.

« Ces gens-là existent... »

Dimanche soir, en direct au micro de RMC Sport dans l’émission l’After Foot, l’éditorialiste a fracassé les supporters du PSG qui revendiquaient à l’époque qu’il valait mieux avoir Bradley Barcola plutôt que Lamine Yamal au club : « Je rappelle qu'il y avait toute une tripotée de PSGix, les plus actifs et les plus insultants des réseaux, qui cet été disaient que le PSG n'avait pas besoin de Yamal parce qu'ils avaient Barcola. Ces gens-là existent parmi les supporters du PSG », lâche Riolo.

C’est fini pour Yamal au PSG ?

Et désormais, il paraît impensable d’imaginer Lamine Yamal au PSG, puisque son agent Jorge Mendes annonçait en décembre une prolongation de contrat imminente avec le FC Barcelone : « Il est certain que Lamine Yamal va bientôt renouveler son contrat, il devrait rester à Barcelone. Je ne peux pas vous dire s’il renouvellera dans un mois ou deux, mais c’est certain », a déclaré le célèbre agent lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards.