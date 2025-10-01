Lamine Yamal au PSG : La folie à un milliard d’euros !

Pierrick Levallet

Le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone ce mercredi soir en Ligue des champions. Le club de la capitale entend faire tout son possible pour battre Lamine Yamal et sa bande. Le phénomène espagnol était d’ailleurs sur la liste de la formation parisienne sur le mercato il y a quelques temps.

C’est une affiche à ne pas manquer. Ce mercredi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des champions. Ce match était très attendu sur la scène européenne. Les hommes de Luis Enrique entendent naturellement faire leur maximum pour battre Lamine Yamal, revanchard après avoir vu le Ballon d’Or 2025 lui échapper au profit d’Ousmane Dembélé.

Le PSG a tenté sa chance pour Lamine Yamal en 2024 Le phénomène espagnol était d’ailleurs dans les radars du PSG sur le mercato il y a quelques temps. Comme le rapporte AS, les Rouge-et-Bleu s’étaient intéressés à Lamine Yamal avant l’Euro 2024. Le FC Barcelone était toutefois en position de force, la clause libératoire du crack de 18 ans étant fixée à 1 milliard d’euros. Les dirigeants blaugrana ont ainsi refusé de négocier pour le transfert de leur prodige.