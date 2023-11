La vente de l’OM est imminente, un «gros milliardaire» va débarquer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs semaines, il est question d'une possible arrivée d'investisseurs saoudiens à Marseille. Certes, l'Arabie Saoudite est pressenti pour prendre le contrôle de l'OM, mais pourrait être accompagné de Mukesh Ambani, homme d'affaires indien dont la fortune est estimée à 83 milliards d'euros. Mais quel pourrait être son rôle ? Thibaud Vézirian a répondu à cette question.

Thibaud Vézirian persiste et signe. Selon le journaliste, la vente de l'OM est sur les rails. Ce dossier arriverait à son terme et la passation de pouvoir devrait avoir lieu très prochainement. Selon le journaliste, un consortium pourrait prendre le contrôle.

Il claque la porte de l'OM et rebondit à l'étranger ? https://t.co/ENsEik8I1x pic.twitter.com/ibWlLrOMOq — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

L'un des plus gros milliardaires du monde à l'OM ?

« Les Saoudiens, c’est le truc à retenir, des Indiens aussi dans le deal, donc on parle de Mukesh Ambani, un des plus gros milliardaires du monde. Comme je vous l’ai dit, actionnaire à combien de pourcent de ce consortium… Qui en sponsoring ? Il y a plusieurs entités qui sont mêlée s » a-t-il déclaré. Mais qui est Mukesh Ambani ? Sur Twitch , Vézirian s'est interrogé sur son rôle.

Quel sera le rôle d'Ambani ?