La décision est prise, un séisme se prépare à l’OM

Igor Tudor sera-t-il sur le banc la saison prochaine ? Pour Pablo Longoria, contacté ce jeudi, le Croate devrait rester sur le banc la saison prochaine et honorer son contrat, qui prend fin en juin 2024. Mais malgré cette annonce, le président de l'OM serait disposé à négocier avec un club européen. Le nom de la Juventus est évoqué en Italie.

Après le départ surprise de Jorge Sampaoli durant l'été 2022, l'OM pourrait se retrouver dans l'embarras dans les prochaines semaines. Son entraîneur, Igor Tudor, pourrait quitter la formation marseillaise au terme de cette saison selon les informations de France-Bleu Provence. Au début du mois d'avril, Tudor avait été interrogé sur son avenir, mais sa réponse n'avait pas convaincu les journalistes présents en conférence de presse : « Ce sont des beaux mots de sa part, ça me fait plaisir. J’ai toujours montré mon appréciation envers les dirigeants et je le refais aujourd’hui. Après, ce n’est pas quelque chose qui est important. Je ne veux pas parler du futur. Je veux juste me concentrer sur le match de dimanche. Je n’aime pas parler de ces choses-là de manière publique. De par mon expérience, je crois que c’est mieux de voir ces choses-là en interne. On n’en parle pas de manière publique surtout avant la fin de la saison ».

Alors que les rumeurs s'amplifient, Pablo Longoria a tenu à éteindre l'incendie ce jeudi. « Il n'y a pas de débat » a déclaré le président de l'OM lors d'un entretien accordé au Phocéen . Selon le dirigeant, Tudor devrait aller au bout de son contrat, qui court jusqu'en 2024.

